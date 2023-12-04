وزارة التعليم توجه بترشيح مدربين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الإعلان عن فتح باب التقديم لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوى بالمديريات، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه يتم تشكيل لجنة من المختصين بالمديريات التعليمية، لعقد المقابلات الشخصية بعضوية مسئول "توكاتسو" بالمحافظة، وإرسال نسخة ورقية لقائمة المرشحين بالكامل مستوفاة كافة المعلومات الخاصة بكل متقدم، وقائمة المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية وكذلك نسخة إلكترونية من ذات الكشوف مرفق بها نسخة (PDF) للسيرة الشخصية، وصحيفة الحالة لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، علي البريد الإلكتروني: RD1@eis.moe.edu.eg)، في موعد أقصاه 28 ديسمبر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم عمل مقابلات الذين اجتازوا المقابلات في مديريتكم الموقرة من قبل إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، كإجراء أساسي قبل الاختبار المبدئي للمرشحين.

وذكرت وزارة التعليم، أنه سوف تقام الذين اجتازوا المقابلات ورشة عمل من قبل إدارة الوحدة بهذا الشأن، وفي حالة اعتماد هذه الأسماء بعد ورشة العمل سالفة الذكر، سيتم التنسيق مع حضراتكم على تكليف السادة المعنيين بالعمل كمسئولي أنشطة "توكاتسو" تحت الاختبار لمدة عام دراسي كامل للمدارس المصرية اليابانية أو القائمة على مستوى المحافظة، وبناءً على هذا التكليف ستكون التبعية الإدارية للمرشحين لوكيل المديرية، وتكون التبعية الفنية لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، وبالتنسيق بينهما، ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية إنهاء التكليف لأى منهم أثناء فترة الاختبار حال عدم ثبوت الكفاءة الفنية.

وأكدت وزارة التعليم، أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على زيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، والتي وصل عددها إلى 51 مدرسة، ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الجانب الياباني، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية، والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ الأنشطة بكفاءة عالية، لذلك سيكون هناك حاجة، و لزيادة عدد القائمين على متابعة تنفيذ الأنشطة على مستوى كل المحافظات بالمدارس المصرية اليابانية أو القائمة بالمحافظة المشار إليها.