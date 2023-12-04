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وزارة الإنتاج الحربي: 711 شركة من 44 دولة شاركت في معرض إيديكس 2023

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:22 م
وزارة الإنتاج الحربي: 711 شركة من 44 دولة شاركت في معرض إيديكس 2023 معرض ايديكس
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس محمد شيرين رئيس الادارة المركزية لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، أن توجيهات الرئيس السيسي الدخول على المعارضة الدولية وتحقيق تطوير، مشيرا إلى أن أول نسخة من معرض ايديكس حقق جوائز عالمية وثاني معرض في 2022 كان في مشاركة من دول أكثر عن المرة الأولى.
 
وأشار محمد شيرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، إلى أنهم وصلوا لعدد شركات 711 شركة وتمثل 44 دولة وموجودين في 22 جناح في معرض ايديكس 2023، لافتا إلى أن تصنيع الفرقاطة المصرية هي انتاج الترسانة البحرية وتتبع وزارة الدفاع.
 
وأوضح محمد شيرين، أن الهدف من المعرض العسكري أمرين الأول أن الشركات العالمية تعرض احدث منتجاتها وتسويقها وثاني شيء متابعة آخر ما وصلت له العقول في دول العالم وفي معظم الاحوال يتم التعاون مع هذه الدول لتوطين هذه الصناعات في مصر.
 






وزارة الانتاج الحربي

معرض ايديكس

معرض ايديكس 2023

برنامج التاسعة

الانتاج الحربي




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