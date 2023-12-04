وزارة الأوقاف: أصدرنا 465 مجلدا فى الفكر الوسطى وقضايا التجديد فى 10 سنوات

كتب ــ لؤى على

قالت وزارة الأوقاف ، إنها أصدرت في العشر سنوات الأخيرة (465) إصدارًا في الفكر الوسطي قضايا التجديد، ومن أحدثها: (موسوعة الثقافة الإسلامية - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون").

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، مع تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم ، فقد كثّفت وزارة الأوقاف من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014م وحتى 2023م، والتي منها : مسابقة "كبار الحفظة "، مسابقة "رمضان للناشئة "، مسابقة معاني القرآن الكريم "جزء عم" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا ، " المسابقة المحلية للقرآن الكريم ، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم"، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة " مبادرة اكتشاف" ، مسابقة "قصص القرآن" .. قصة وسؤال من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة " لغة القرآن" .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، مسابقة "رمضان شهر القرآن " .. من خلال إذاعة القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية تحت سن 18 عامًا ، مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن ، مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، مسابقة صلاة التهجد ، مسابقة "برنامج تلاوات"، مسابقة "صلاة القيام بجزء كامل".

كما شملت أيضا، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الأولى) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، وغير ذلك من المسابقات القرآنية المحليّة خلال الفترة المذكورة ، بالإضافة إلى المسابقات العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين ، والثانية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، والخامسة والعشرين ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين ، والثامنة والعشرين ، والتاسعة والعشرين ، والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ، وذلك بجوائز مالية تزيد على ثلاثين مليون جنيه ، ويسرنا أن ننشر بيانًا تفصيليًّا بالمسابقات العالمية والفائزين في فروعها.