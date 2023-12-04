نقيب الغزل والنسيج: المشاركة بالانتخابات تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى

كتبت آية دعبس

بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج ، من مؤتمر عمالى بمحافظة الإسكندرية، رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلنوا فيها دعمهم الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسيه جديدة وتأييده فى كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال احمد الشرنوبى نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، إن العمال لن يسمحوا بأي محاوله لزعزة إستقرار أمن ذلك الوطن، مؤكداً أن الجميع سيخرجون على قلب رجل واحد ليثبتوا للعالم أجمع أن المصريين وخاصة عمال الغزل والنسيج جميعا يعون كل ما يحاك بهم ولن يتركوا الرئيس السيسي فهم ملتفون حوله وسيكمل ما بدأه من تنمية شاملة.

وأضاف الشرنوبى،: إننا في حاجة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، للحفاظ على حالة الاستقرار، واستكمال المشروعات القومية، وأن كل الشعب المصري، يرى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة كما الماضية، مشيراً إلى أن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، ووعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء الرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية أمام العالم أجمع، مضيفاً أن النقابة العامة للغزل والنسيج بعمالها دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع تاريخاً لمصر الحديثة، مشيرا الي أن مصر مرت بالعديد من المحطات المهمه منذ عام 2014 وحتي الأن، مضيفا أن أهل الشر منذ عام 2014 تأمروا علي إسقاط مصر ولكن هيهات فهي محفوظه من الله سبحانه وتعالي حيث وهبنا قائد وزعيم تحمل الكثير وأخذ علي عاتقه العبور بمصر لبر الأمان.

وأضاف: أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات القادمة، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وإستكمالا للشراره التي أطلقها الرئيس لتطوير صناعة الغزل والنسيج عام 2019 بعيد العمال من نفس المدينة الأسكندرية، تلك الصناعه التي تعد من أهم الصناعات،وذلك نظرا للعائد والدخل المادى الذى تكتسبة الدولة من هذا المنتج المحلى الذى يغزو دول العالم جميعا.

وأوضح إبراهيم أن كل هذا لم يأت من فراغ ولا محل صدفة إنما أتى برؤية ثاقبة، وبامتلاك القيادة السياسية أدوات ومقومات النجاح لتنتقل بمصر إلى مكان آخر في تشكيل المعادلة الدولية، اقتصاديا، وسياسيا

وأكد ضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات والنزول أيام 10،11،12 باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً هاماً وحق دستورياً لنؤكد للعالم أجمع أن شعب مصر العظيم خلف قائدهم لإستكمال مسيرة التنميه وبناء الجمهورية الجديدة.