نقيب العاملين بالزراعة يكلف سكرتارية المرأة بحشد العضوات للمشاركة بالانتخابات

كتبت آية دعبس

عقد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء موسعاً مع عضوات سكرتارية المرأة بالنقابة العامة من كافة المحافظات، وذلك بهدف تكليفهن بضرورة العمل على تشجيع كافة المنتسبات لعضوية النقابة العامة والمحيطين بهن للنزول للإدلاء بأصواتهن فى العملية الانتخابية، وممارسة حقهن الانتخابى والظهور بالمظهر المشرف الذى يليق بمصر وبمكانتها وريادتها أمام العالم أجمع فى هذا العرس الانتخابى الفريد من نوعه.

وأكد مرسال، خلال الاجتماع، على أنه قد حان الوقت لعاملات مصر بحسهن الوطنى الشديد أن يردوا الجميل لمصرنا الغالية عبر المشاركة القوية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد أكدن الحاضرات من جانبهن على وعيهن المطلق بأهمية مشاركة المرأة بالنقابة العامة فى هذا الاستحقاق الانتخابى، متعهداتٍ بأن تجسد الثلاثة أيام للعملية الانتخابية المهرجان والاحتفال الوطنى والقومى فى حب مصر ومرشحها الرئاسى القائد والزعيم عبد الفتاح السيسى.

ويأتى الاجتماع فى إطار استعدادات النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي لحشد الناخبين من أعضائها للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية ديسمبر الجارى.