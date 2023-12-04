نصائح مهمة لتحضير وجبات رضيعك وحفظها بطريقة صحية.. للماميز الجدد

كتبت مروة محمود الياس

تحتار الكثير من الأمهات عند تحضير وجبات الطفل الرضيع، فى الكثير من الأمور، خاصة إذا كانت أمًا لأول مرة، أو أدخلت لطفلها الطعام مع الرضاعة مؤخرًا، لذا قدم موقع nhs.uk مجموعة من أبرز النصائح للأمهات، عند تحضير وجبات الاطفال الصغار الرضع، وكيفية مراعاة الإجراءات الصحية.

وذكر التقرير نصائح مهمة أنه لابد من مراعاة الخيارات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن وعناصر الإشباع والبناء فى الأطعمة والخضراوات التى يحتاجها الرضيع مع بداية تناوله للطعام، ولأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا الموجودة فى أغلب الاطعمة، لابد من طرق طهى وتخزين وتنظيف جيد للطعام.

وتابع التقرير ناصحًا آلام بضرورة تنظيف يديها اولا باول وغسيل الطعام المقدم للطفل جيدًا قبل طهيه، وتحديد أوانى وأدوات طعام خاصة للرضيع وحده دون باق أفراد الأسرة لا يشاركه أحد بها، يتم تنظيفها جيدا بعد الانتهاء من الطعام بالماء المغلى والصابون المخصص لغسيل الاطباق.

أما فيما يخص إعداد طعام الطفل، فنصح التقرير، بضرورة عدم الاحتفاظ بباق الوجبة التى تناولها الطفل تحت أى ظرف وعدم تقديمها له مرة أخرى، وذلك لتقليل فرص الإصابة بالمشكلات المعوية والاضطرابات الهضمية التى تكثر فى هذا العمر، فضلا عن ضرورة طهى طعام الطفل بشكل كامل، وتحت درجات حرارة عالية، لمدة جيدة على النار، لسلامة الطفل وهرسه جيدا له خاصة فى الشهور الاولى من بدء ادخال الطعام له.

وتابع التقرير موضحًا أهمية تقديم الوجبة للطفل فور تحضيرها وتبريدها لتصبح حرارتها مقبولة للطفل، وعند تبريدها يجب وضعها فى علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة، بعيدة عن كل ما هو نئ أو غير ناضج.

ابتعد تمامًا عن تقديم أى أطعمة غير مطهية بالكامل للطفل، وقومى بالمتابعة للنظام الغذائى والخيارات التى تعطيها لطفلك مع مختص.

فيما أوضح تقرير أخر نشر فى موقع health hub الطبى مجموعة من أهم الأطعمة التى يجب إدخالها للطفل بعد إتمامه الشهر السادس أو الثامن حسبما يوضح الطبيب المتابع لحالته، والتى من أبرزها الارز المسلوق بشدة والمهروس جيدا جدا، وكذا الخضروات الصحية والفاكهة كالكوسة والتفاح المسلوق سلقا جيدا جدا مع إزالة القشرة وهرسهم جيدا جدا، كذلك الكمثرى خيارا جيدا أيضا.

ونبه التقرير لأهمية الانتباه لنظافة الأطعمة المقدمة للرضيع، وكذلك متابعة الكميات وعدم تقديم كميات أكبر من حاجته ولا اقل، واهتم باختيار نوعيات جيدة نظيفة من الطعام وموثوقة المصدر، مع الاهتمام باتباع التعليمات الصحية فى تقديم وجبة متوازنة للطفل بها كل العناصر وفقا لمرحلته العمرية، ولا تقومى بالتركيز على نوع واحد من الطعام