ممثل الأزهر في الفيوم: سنصطحب الأطفال ونخرج للانتخابات فى عرس ديمقراطى

الفيوم رباب الجالي

قال الشيخ خالد القيسي ممثلا عن الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه كمواطن مصري يعبر عن محبته للوطن، وقال إن ما يحدث اليوم من إحتشاد مواطني الفيوم بمؤتمر حماة وطن هو حفل حقيقي يسبق العرس الإنتخابي، وعلينا النزول في الانتخابات للحفاظ علي أمن مصر، والتعبير عن رأينا وأننا مع الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، وأيام الانتخابات تحتاج كل من له إستحقاقها قانونى وسنصطحب الأطفال لإيصال رسالة مصر الي العالم كله بأننا لدينا عرس ديموقراطى.

وكان بدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بعرض فيلم قصير حول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة قيادته لمصر، وكيف أنه حمي مصر من السقوط، ووقف بالمرصاد لأعداءها الدين أرادوا بها السقوط، وتم عرض أهم كلمات الرئيس خلال فترة رئاسته، وتم عرض أهم مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وكيف تصدت مصر لأزمات كبري مثل أزمة كورونا، وكيف وصلت مصر بقيادته الي بر الأمان، بالإضافة الي دعم مصر لغزة والقوافل التي قدمتها مصر لأهالي غزة.

وكان شهد السرادق المخصص لإقامة مؤتمر حزب حماة وطن بقرية العجميين بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قيام المواطنين بحمل الأعلام وقرع الطبول وترديد الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وإمتلأ السرادق بالحاضرين وبدأ ترديد الأغاني الوطنية قبل بدء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرئاسية للمرشح اارئاسي عبد الفتاح السيسي.