مكافحة الإرهاب في فرنسا: المشتبه به بتنفيذ هجوم باريس بايع تنظيم داعش

وكالات

كشف مسؤول الادعاء المعني بشؤون مكافحة الإرهاب في فرنسا جون فرانسوا، أن المشتبه به في تنفيذ هجوم قرب برج إيفل بباريس السبت الماضي، أعلن مبايعته لتنظيم داعش، وفق "العربية نت".

وأضاف ريكار في مؤتمر صحفي الأحد، أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما أعلن ذلك في تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريكار إن التحقيق الحالي يتعلق بتهم القتل والشروع في القتل على صلة بمنظمة إرهابية.

و ولقي سائح ألماني حتفه وأصيب اثنان، أحدهما بريطاني، في هجوم لمسلح بسكين ومطرقة قرب برج إيفل السبت الماضي، وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هجوم إرهابي".

بدوره قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للصحفيين، إن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق.

وأضاف أن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.