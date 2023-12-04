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مصر تغزو الفضاء.. تفاصيل إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 10:34 ص
مصر تغزو الفضاء.. تفاصيل إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من الصين
كتب محمود راغب

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أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل إطلاق القمر الصناعى المصرى ، كما يلى : 
 
- تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان
- الاطلاق جاء في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
 
-  شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر 
 
- نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
 
-  تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية
 
- هذا المركز يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.
 
- يخدم القمر الصناعي "مصر سات ٢" أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية .
 
 
 






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