مش بس توتر.. هز رجلك علامة تشير لإصابتك بمتلازمة تململ الساق

كتبت رانيا عامر

مسألة هز الساقين أثناء الجلوس أحيانًا تكون مجرد عادة يمارسها الشخص دون وعى، وأحيانًا أخرى تظهر نتيجة مشاكل صحية داخل الجسم من بينها التوتر، ومتلازمة تململ الساق، ولكنها في ذات الوقت يمكن أن تعبر عن سمات في الشخصية نفسها، وفقا لما نشره موقع timesofindia.

أوضح التقرير، أن هز الأرجل عند الجلوس عبارة عن حركة متكررة تحدث في الغالب بشكل تلقائى من الشخص، وأحيانا بتكون في أحد الساقين أو كلتيهما، فأن تلك الحركات المتتالية تشيرإلى عدة أسباب مختلفة من بينها إصابة الشخص بالتوتر.

كما أشار التقرير، إلى أن هذه العادة ترتبط بالظروف الصحية التي تشير الى أن حركة الساق المستمرة هي أحد أعراض متلازمة تململ الساق، وهو اضطراب عصبي يتميز برغبة لا تقاوم في تحريك الساقين، ويمكن أن يكون هز الساق المفرط في بعض الأحيان علامة على زيادة القلق.

وأضاف التقرير، بأن الأشخاص الذين يمارسوا عادة هز الساقين لديهم معدل طاقة زائدة أو عصبية مفرطة ويحدث تلك الحركات الاهتزازية المتتالية بحسب مزاجهم، وأحيانا أخرى يدل هز الأرجل على الملل، ولمعالجة هذا الامر فيجب عليك ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة مثل اليوجا والتنفس.

وتتطرق التقرير الى أن عادة هز الساقين تشير في بعض الأحيان بالأشخاص الذين لديهم رغبة قوية في العمل أو تحقيق نتائج سريعة قد يظهرون هذا السلوك كمظهر من مظاهر نفاد صبرهم في مواقف معينة.

بالإضافة الى أولئك الذين يقومون بمهام متعددة بطبيعتهم قد يظهرون اهتزازا في الساق أثناء مشاركتهم في مهام أخرى في وقت واحد. ويمكن أيضا ربط اهتزاز الساق بالشخصيات التعبيرية والحيوية.