اليوم السابع
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مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط فى لوجانسك

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:40 م
مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط فى لوجانسك الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن متحدث باسم القيادة العسكرية فى جمهورية لوجانسك الشعبية، أن مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط فى الجمهورية.

وقال المتحدث - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "اشتعلت النيران في مستودعات للنفط في لوجانسك في الليلة الماضية نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية". 

ولم يشر المتحدث باسم القيادة العسكرية فى جمهورية لوجانسك الشعبية إلى حجم الأضرار، التي لحقت بمستودعات النفط المتضررة وما إذا كان قد وقعت ضحايا بشرية جراء الهجوم الأوكراني. وهذه ليست المرة الأولى، التي تستهدف فيها مسيرات أوكرانية مواقع أساسية في لوجانسك ودونيتسك.

من جانب أخر أفادت الحكومة الأوكرانية اليوم الإثنين بأن متحف خيرسون للفنون "أوليكسي شوفكونينكو" تعرض لأضرار وتدمير بالغ جراء قصف جوي روسي خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الحكومة القول :"تعرض مبنى متحف خيرسون للفنون لأضرار أخرى نتيجة القصف الروسي، فحوالي الساعة 10 مساء أمس، تعرض المتحف لإطلاق النار للمرة الثالثة حيث تضرر المبنى واخترقت النيران النوافذ المغلقة والجدران بداخلها.

ومن ناحية أخرى، بدأ موظفو متحف أوليكسي شوفكونينكو خيرسون للفنون في التعرف على الأعمال الفنية المسروقة التي "ظهرت" في شبه جزيرة القرم حيث تأكدوا من استيلاء الروس على أكثر من 11 ألف عمل فني، وفقا للوكالة.

ويقع متحف خيرسون الإقليمي للفنون، والذي سمى على اسم أوليكسي شوفكونينكو، في مبنى يعد نصبا معماريا يعود تاريخه إلى أوائل القرن العشرين.

 







لوجانسك

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