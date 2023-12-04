مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط فى لوجانسك

أعلن متحدث باسم القيادة العسكرية فى جمهورية لوجانسك الشعبية، أن مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط فى الجمهورية.
وقال المتحدث - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "اشتعلت النيران في مستودعات للنفط في لوجانسك في الليلة الماضية نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية".
ولم يشر المتحدث باسم القيادة العسكرية فى جمهورية لوجانسك الشعبية إلى حجم الأضرار، التي لحقت بمستودعات النفط المتضررة وما إذا كان قد وقعت ضحايا بشرية جراء الهجوم الأوكراني. وهذه ليست المرة الأولى، التي تستهدف فيها مسيرات أوكرانية مواقع أساسية في لوجانسك ودونيتسك.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الحكومة القول :"تعرض مبنى متحف خيرسون للفنون لأضرار أخرى نتيجة القصف الروسي، فحوالي الساعة 10 مساء أمس، تعرض المتحف لإطلاق النار للمرة الثالثة حيث تضرر المبنى واخترقت النيران النوافذ المغلقة والجدران بداخلها.
ومن ناحية أخرى، بدأ موظفو متحف أوليكسي شوفكونينكو خيرسون للفنون في التعرف على الأعمال الفنية المسروقة التي "ظهرت" في شبه جزيرة القرم حيث تأكدوا من استيلاء الروس على أكثر من 11 ألف عمل فني، وفقا للوكالة.
ويقع متحف خيرسون الإقليمي للفنون، والذي سمى على اسم أوليكسي شوفكونينكو، في مبنى يعد نصبا معماريا يعود تاريخه إلى أوائل القرن العشرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة