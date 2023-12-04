مدينتى تستضيف معرض "الأبد هو الأن 03" الفنى تحت إشراف وزارتى السياحة والخارجية واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

تقرير خاص

يستضيف أوبن إير مول - مدينتي معرض فني بمناسبة ختام النسخة الثالثة من المعرض الدولي "Forever Is Now 03" ، الذي نظمته مؤسسة "ارت دي إيجيبت" في منطقة هضبة الأهرامات بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم .

ويضم المعرض أعمالًا فنية مختلفة ومتنوعة ما بين لوحات ومنحوتات وغيرها من الأعمال الفنية المعاصرة التي تعتمد على المزج بين الحاضر و الماضي. ويهدف المعرض الى الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية مميزة .

ويقام المعرض الفني في اوبن اير مول في الفترة من 2 : 9 ديسمبر، تحت إشراف وزارتي السياحة والآثار والخارجية والمنظمة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو .

ويقام المعرض الفني في مدينتي برعاية مجموعة طلعت مصطفى ، في ضوء رؤية المجموعة لان تصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون في شرق القاهرة ، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في نشر الفن والابداع وتبادل الثقافات بين الشعوب .

واستضافت مدينتي خلال الأعوام الماضية 5 نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت بمشاركة اشهر فناني النحت في العالم ، وكانت من اهم الملتقيات الابداعية في مصر، ما يسهم في تشجيع الشباب على تنمية المواهب والقدرات الفنية . كما استضافت مدينتي معرضا للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة . كما تستضيف مدينتي ندوات ثقافية بشكل دوري، كل ذلك ايمانا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية نشر الفن و الثقافة بين قاطني المدينة وبناء الهوية الثقافية للاجيال القادمة ورفع الوعي وخلق اجيال من المبدعين، بما يوفر عناصر جودة حياة ويحقق مفهوم الاستدامة في مدينتي ، ويسهم في بناء الانسان وتنمية المجتمع في كافة المجالات .