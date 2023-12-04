مدير مصر سات 2: القمر يخضع لاختبارت بالفضاء 3 أشهر ويلتقط صورا بدقة عالية

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد الرافعى، رئيس برنامج القمر الصناعى المصرى " مصر سات 2" بوكالة الفضاء المصرية، مسار ورحلة القمر بعد الإطلاق، موضحا أن القمر هو قمر استشعار عن بعد بدقة جيدة يلتقط صور ألوان وأبيض وأسود، وتطبيقاته مفيدة فى مجالات مثل الزراعة وتخطيط المدن واستكشاف الموارد وغيرها .

وأضاف رئيس برنامج القمر الصناعى المصرى " مصر سات 2" بوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع:" أن القمر بعد إطلاقه يدخل فى مرحلة الاختبارات بعد الإطلاق والتى تستغرق 3 أشهر تقريبا وبعدها يتم استلامه من الجانب المصرى ويتم التحكم فيه من خلال الجانب المصرى واستلام البيانات من المحطة الأرضية المصرية .

وأشار إلى أن الاختبارات تأتى بهدف التأكد من جميع وظائفه فى الفضاء، لافتا إلى أن القمر خضع لاختبارات قبل إطلاقه وأيضا يخضع لاختبارات بعد إطلاقه فى الفضاء.

ولفت إلى أن القمر بعد استلامه من الجانب المصرى يتم توظيفه في تصوير طلبات الجهات المختلفة فى مصر من الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات التى لها احتياجات لصور فضائية ، لافتا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تعمل فى مشاريع مستقبلية عديدة لسلسلة من الأقمار الصناعية.

وأعلنت وكالة الفضاء المصرية، إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان، حيث تم الإطلاق في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى بين الجانبين.

جاء ذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.

وقد شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصرى في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصرى يطلق في الفضاء.

وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذى يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.