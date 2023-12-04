محطات مرتبطة بقضية حفل المنصورية بعد حكم البراءة

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنح الجيزة، كلمة النهاية في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية"، بعد حكم براءة 20 متهما، وتوجد محطات مرتبطة بالقضية نرصدها في التقرير التالى ومنها :

المحطة الأولى.. إحالة المتهمين

في 13 نوفمبر الماضي أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التشاجر داخل فيلا بطريق المنصورية أثناء إقامة حفل.

المحطة الثانية.. أولى الجلسات

في 19 نوفمبر الماضي نظرت محكمة الجنح أولى الجلسات، واستمعت لتلاوة أمر إحالة المتهمين، واستمعت لأقوال الشهود ومرافعة دفاع المتهمين.

المحطة الثالثة.. الحكم

خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ 3 ديسمبر قضت المحكمة ببراءة المتهمين

يذكر أن النيابة العامة تلقت في 27 أكتوبر الماضي، محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.