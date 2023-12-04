محاكمات × 24 ساعة.. إعدام المتهم بقتل صديقه بعد سرقته تحت تهديد السلاح

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها حفل المنصورية، إعدام المتهم باستدراج صديقه وسرقته تحت تهديد السلاح وقتله.

مشاجرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 18 ديسمبر، وجاء بالتفاصيل أن أحد المستشفيات، استقبلت عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

إعدام

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالإعدام شنقا لعامل خردة، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

قتل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 19 ديسمبر، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.

التحريض على العنف

قررت الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 18 ديسمبر للمرافعة.