اليوم السابع
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الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:55 م
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محافظ أسيوط يوجه بشن حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:13 م
محافظ أسيوط يوجه بشن حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين جانب من الحملات
أسيوط-هيثم البدرى

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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمواصلة حملات رصد ومراجعة الإعلانات غير المرخصة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق حفاظًا على المظهر الحضارى وحقوق الدولة لافتًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط بالشوارع ومراعاة الصالح العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق تشكيل لجان للمرور الميداني لمراجعة الإعلانات بنطاق المراكز والمدن والأحياء على الطبيعة وإزالة الإعلانات غير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية ،وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والقوانين والقواعد المنظمة لذلك لتحصيل إيرادات الدولة فيما يتعلق بالإعلانات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.
 
وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بشن حملة لرصد المخالفات تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز وبمشاركة نواب رئيس المركز ورمضان عثمان مدير إدارة الإعلانات ومسئولي قسم الاشغالات قسم الإنارة بالمركز لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.
 
وأكد رئيس المركز أن الحملات مستمرة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق لافتا إلى تكثيف الحملات على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة مشيرًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
 
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حملات إزالة الاعلانات المخالفة






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