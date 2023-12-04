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مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:49 م
مجلس جامعة عين شمس يكرم نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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كرم مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق 4 /12 /2023، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، تقديرا لجهوده واسهاماته الرائدة في تطوير قطاع التعليم والطلاب، بحضور أعضاء مجلس الجامعة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وبمشاركة  المستشار عمر مروان وزير العدل ومحمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر،عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 
 
وشهد التكريم الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق  والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعمداء أعضاء المجلس.
 
وفي كلمته أشاد رئيس الجامعة بالتفاني والالتزام الذي قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود، خلال فترة عمله كنائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مثنيًا على إنجازاته الملموسة، واسهاماته الفعالة في مجالات التعليم ورعاية الطلاب ،مؤكدا أن لها أثرًا كبيرًا ومكانة مميزة في تاريخ الجامعة، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية والأكاديمية المتميزة.
 
من جانبه أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود، عن خالص تقديره وامتنانه للتكريم، مؤكدًا سعادته بما قدمه للجامعة واعتزازه بكونه جزءًا من فريق عمل مميز وملهم.
 
وأضاف أن أى نجاح يتم تحقيقه هو نتاج تعاون وجهود مشتركة، متمنيًا لجامعة عين شمس دوام الريادة فى التعليم والبحث العلمي في مصر والوطن العربى واستمرار ارتقاء الجامعة في التصنيفات العالمية لتحتل المكانة التى تستحقها.
 
 






جامعه عين شمس

عين شمس

رئيس جامعه عين شمس

مجلس جامعه عين شمس



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