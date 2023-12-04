مؤتمر المناخ.. الطقس القاسي قد يؤدي لإغلاق مستشفى من بين 12 حول العالم

كتب شعبان هدية

حذر تقرير جديد من أن واحدا من كل 12 مستشفى فى جميع أنحاء العالم معرض لخطر الإغلاق الكلى أو الجزئى بسبب الظواهر الجوية القاسية دون التخلص التدريجى السريع من الوقود الأحفورى.

سيكون ما مجموعه 16245 مستشفى، أى ضعف عدد المستشفيات المعرضة للخطر حاليًا، ضمن هذه الفئة بحلول نهاية القرن دون تغيير فى الوتيرة، وفقًا لتقرير مبادرة الاعتماد المتبادل (XDI)، وهى مبادرة مناخية، محلل المخاطر، وتضيف أن المبنى السكنى أو التجارى الذى يحتوى على هذا المستوى من المخاطر يعتبر غير قابل للتأمين.

ويتم نشر التقرير بمناسبة يوم الصحة فى مؤتمر المناخ Cop28، فى دبى، وناقشت الفعاليات كيفية التخفيف من الآثار الصحية الناجمة عن انهيار المناخ، والتى تشمل انتشار الأمراض وتأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة.

وقال الدكتور كارل مالون، مدير العلوم والتكنولوجيا فى XDI: "يؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على صحة الناس فى جميع أنحاء العالم". "ماذا يحدث عندما يؤدى الطقس القاسى إلى إغلاق المستشفيات أيضًا؟ ويظهر تحليلنا أنه بدون التخلص التدريجى السريع من الوقود الأحفورى، ستتفاقم المخاطر على الصحة العالمية بشكل أكبر، حيث تصبح آلاف المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمات أثناء الأزمات.

على الرغم من أنه يمكن تكييف بعض المستشفيات لمواجهة آثار الأحداث المناخية القاسية مثل الأعاصير والعواصف الشديدة والفيضانات وحرائق الغابات، إلا أنه سيتعين نقل العديد منها بتكلفة كبيرة.

وكما هو الحال مع العديد من تأثيرات انهيار المناخ، سيؤثر هذا فى الغالب على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يوجد 71% (11,512) من المستشفيات المعرضة للخطر بحلول نهاية القرن. وفى الوقت الحالى، يوجد فى جنوب شرق آسيا أعلى نسبة من المستشفيات المعرضة لخطر كبير للأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.

وهى تواجه مخاطر فى المستقبل أيضًا - فمع ارتفاع الانبعاثات، قد يتم إغلاق مستشفى واحد تقريبًا من كل خمسة مستشفيات (18.4%) فى المنطقة كليًا أو جزئيًا بحلول نهاية القرن.

وقال البروفيسور نيك واتس، مدير مركز الطب المستدام فى جامعة سنغافورة الوطنية: “من الواضح أن تغير المناخ يهدد بتقويض استقرار النظم الصحية التى يعتمد عليها مرضانا ومجتمعاتنا.

وسواء أدى ذلك إلى إغلاق المرافق الصحية، أو أن تصبح العيادة مكتظة بأعباء المرض المتزايدة، فإن العواقب الإنسانية وخيمة.

أصدرت XDI مواقع وأسماء جميع المستشفيات المعرضة للخطر، وتحث الحكومات على فحص المستشفيات فى منطقتها لحمايتها.

وقال مالون: "على الحكومات واجب تجاه السكان لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية، "إن عدم اتخاذ الحكومات الفردية إجراءات بشأن هذه المعلومات، أو عدم قيام المجتمع الدولى بدعم الحكومات المحتاجة، يعد تجاهلًا صارخًا لرفاهية مواطنيها".