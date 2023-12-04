ليلى عبد المجيد: منصات التواصل محاطة بالشائعات خلال الانتخابات للتشويش

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، إن ما يحدث فى المنطقة المحيطة يكشف عن حجم الضغط على الدولة المصرية خاصة فى أزمة فلسطين ودفع أهالى غزة نحو مصر ، موضحة أن رفع درجة الوعى لدى الجمهور خطوة مهمة فى التعريف بحجم التحديات التى تشهدها مصر.

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد خلال كلمه لها بندوة كلية الإعلام المنعقدة الان تحت عنوان الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة ، أن منصات التواصل الاجتماعى فى فترات الانتخابات تكون محاطة بالاخبار المغلوطة بهدف التشويش ونشر الاحباط والشائعات ويحب الانتباه لهذا الأمر لمنع الشائعات.

وتابعت عميد كلية الإعلام الاسبق ، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر فى غاية الأهمية ،لأن الصوت الانتخابى مهم ويجب احترامه والتمسك به واختيار رئيس الدولة يجب حسن الاختيار عند التصويت ، موضحة أنه على الطلاب دور مهم فى نشر الوعى لكل المحيطين بدوائركم للتوعية بأهمية المشاركة ويهمنا احداث تأثير حقيقى وانتم قادة رأى فى أسركم .

واستطردت الدكتورة ليلى عبد المجيد ، أن المتابعة لانتخابات الرئاسة بالخارج شهدت زيادة فى نسبة مشاركة الشباب وأصبح الشباب موجودين على الخريطة ومتواجدين فى دوائر صنع القرار مساعدين للوزراء والمحافظين والمواقع القيادية وشهدت الفترة الماضية تمكين حقيقى للشباب.

وتابعت الاستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، علينا ممارسة الحقوق الدستورية بكل الطرق المشروعة والمتاحة والفرد يشارك فى أمرر وطنه تزيد من شعوره بالانتماء.

وشددت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، على أهمية المشاركة فى الانتخابات وتجنب ما حدث فى انتخابات 2012 والتى أفرزت غير مؤهلين متابعة" كانت سنة سودا عاشتها مصر يجب عدم التقاعس لادراك أهمية ممارسة حقوقنا كمواطنين.