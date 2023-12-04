كهرباء جنوب الدلتا: ماكينات ديزل وفرق طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية

كتبت رحمة رمضان

اجتمع المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا ل توزيع الكهرباء مع القيادات والمسئولين بقطاعي شرق الغربية والقليوبية لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار وجودة التغذية الكهربائية قبل وأثناء العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالقطاعات والفروع لتكون على اتصال دائم ومستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات.

وأكد البيلي فى بيان له اليوم عبر الصفحة الرسمية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على وجود مصادر كهربائية بديلة من خلال ماكينات الطوارئ بالأماكن المحددة للجان الانتخابية مع وجود فرق طوارئ للتعامل مع أي أعطال فنية وإجراءات أعمال الصيانة اللازمة، موكدا أن الشركة سوف تواصل العمل على مدار الساعة خلال مدة الانتخابات.

وتضمن الاجتماع استعراض الموضوعات الاتية :-

- استعراض خدمات المنصة .

- الطلبات المتوقفة علي المعاينات

- الطلبات التي تم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ

- الطلبات المتوقفة علي العميل

- جودة البيانات ومدي الالتزام في تسجيل بيانات العملاء بمنتهي الدقة

- مدي الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض

- مراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واكد سيادته على اهمية الكاميرا الحرارية في حماية المحولات ومكونات الشبكة وضرورة مرور مسئول الكاميرا الحرارية على ارض الواقع .

- المرور الميداني علي فرق الصيانة ومراجعة مدي الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية

- المرور علي مكونات الشبكات ومراجعة مدي جودة اعمال الصيانة

- مراجعة المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية

- مراجعة نسب الفقد وما تم اتخاذه من اجراءات لتقليل الفقد .

- مراجعة قسم العدادات ومدي الالتزام وسرعة تركيب العدادات الجديدة والاحلال.

- مراجعة نسب التحصيل والوقوف علي مشاكل المنظومة الإلكترونية للتحصيل .

- مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي للمرور علي قوي المحركة.

- مراجعة المغلقات خاصة التي عليها مديونيات والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن.

- المحافظة على المهمات وتشوينها في اماكن مؤمنة .

- التنبيه على سرعة استكمال مشروعات الغير والمتابعة اليومية على استكمالها .