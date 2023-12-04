قومى المرأة بالشرقية يجوب القرى والنجوع للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان حملة "بلدى أمانة"، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى ونجوع المحافظة لتوعيتهم بالتحديات التى يواجها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، ولحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحت شعار (حملة بلدى أمانة) تستهدف عدد من الرائدات الريفيات للتوعية بأهمية مشاركة السيدات فى الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية القادمة ومواجهة الشائعات، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، موضحة أن المرأة الشرقاوية دائما تتصدر الانتخابات لحثها الوطنى وخوفها على بلدها من التحديات التى تواجها.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.