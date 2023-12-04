الرئيسية أخبار عربية قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:00 ص قوات الاحتلال الإسرائيلية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قفين، شمال طولكرم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بدوريات راجلة ومحمولة، من جهتها الغربية، وتمركزت في المنطقة الجنوبية منها، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية. قوات الاحتلال الإسرائيلية طولكرم بلدة قفين اسرائيل الاحتلال غزة الحرب على غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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