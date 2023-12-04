قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بدوريات راجلة ومحمولة، من جهتها الغربية، وتمركزت في المنطقة الجنوبية منها، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.