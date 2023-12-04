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قصف مدفعى وإطلاق نار كثيف شرقى مدينة رفح جنوب غزة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 07:36 ص
قصف مدفعى وإطلاق نار كثيف شرقى مدينة رفح جنوب غزة غزة
رامى محيى الدين

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن هناك قصف مدفعى وإطلاق نار كثيف شرقى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي،

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 







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