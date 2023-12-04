غيوم مع أجواء حارة.. طقس عجيب فى الإسكندرية ونوة "قاسم" تبدأ الخميس "فيديو"

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، طقسا خريفيا متقلبا، حيث شهدت المحافظة غيوما كثيفة، مع هدوء فى حركة الرياح وأمواج البحر، وإحساس بحرارة الطقس، وسجلت الإسكندرية 24 درجة فى العظمى و14 درجة فى الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المعتاد ان يضرب فصل الخريف محافظة الإسكندرية ببعض النوات الممطرة، حيث تشهد الإسكندرية فى الخريف، بعض التقلبات الجوية، بعضها أجواء خريفية بطعم الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار أحيانا.

ونوة "قاسم" وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وفى نهاية فصل الخريف ، لتعلن إقتراب موعد فصل الشتاء القارس ،وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.