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غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأمطار رعدية ببعض المناطق والقاهرة 23 درجة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 03:38 م
غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأمطار رعدية ببعض المناطق والقاهرة 23 درجة شبورة كثيفة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة قد تصل للضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما متوقع غدا أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
 






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