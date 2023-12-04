عطارد يصل استطالته العظمى اليوم ويزين السماء فى مشهد بديع

كتب ـ محمود راغب

يصل كوكب عطارد اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 21 درجة من الشمس ولكن هذا الظهور سيكون صعب الرصد نظرا لأن الكوكب سيكون منخفضا نحو الأفق.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: ستكون الأمسيات خلال أسبوع تقريباً من هذه الليلة هي أفضل فرصة لمشاهدة الكوكب الذي يبلغ لمعانه −0.5. فعند غروب الشمس في 7 ديسمبر سيكون عطارد على ارتفاع 16 درجة فوق الأفق الغربي ويبدأ في الظهور مع الانتقال إلى ظلمة الليل وسيغرب بعد ساعة و21 دقيقة فقط من غروب الشمس.

غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة أو المريخ أو المشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد ، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك ، في أوقات محدد ، يصبح الكوكب مرئيًا لنا.

إن أفضل وقت لرصد عطارد هو عندما يصل الكوكب إلى أقصى زاوية تفصله عن الشمس ، كما يُرى من الأرض، وهذا الحدث يسمى "أكبر استطالة" وهو يحدث كل 70-40 يومًا وهو وقت ممتع لأي محب لعلم الفلك.

هناك نوعان من الاستطالات - الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

إن أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا التباين لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائرياً تماماً.