طيران الاحتلال يقصف مخبزا وجمعية للأيتام بدير البلح وسط قطاع غزة

رامى محيى الدين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الطيران الاحتلال الاسرائيلى قصف مخبزا وجمعية للأيتام بدير البلح وسط قطاع غزة

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزةبعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.