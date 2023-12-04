طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى بمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

حصد طلاب المعاهد الأزهرية عددًا من المراكز الأولى على مستوى الوطن العربى فى مسابقة «الأسبوع العربى للبرمجة»، فى نسختها الثالثة لعام 2023/ 2024، التى تنظِّمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث تمَّ اختيار موضوع "اللغة العربية والإبداع الرقمي" بوصفه محورًا رئيسًا للمنافسات فى هذه الدورة.

وفاز طلاب «معهد بلقاس الابتدائى الأزهري» بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربى فى مسابقة المدرسة الذهبية، كما فاز طلاب معهد «فتيات بور فؤاد النموذجى الأزهري»، والمشرفة آية عبدالرحمن السيد عبد النعيم، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة الفريق الذهبى، عن فئة الموصول بالحاسوب، أقل من 15 عاما.

وفاز طلاب معهد «اعتدال مبروك الابتدائى فتيات النموذجى الأزهري»، والمشرفة سعيدة محمد عبدالعاطى السيد، بالمركز الثانى على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة «الفريق الذهبي»، صنف غير موصول بالحاسوب أقل من 12 سنة.

وفاز طلَّاب «معهد الشهيد محمد رمضان الأزهري»، والمشرفة هبة محمد الحداد، بالمركز الثانى على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة الفريق الذهبى، فئة متحدى الإعاقة.

وتقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التَّهانى وأصدق التمنيات للطلاب والمشرفين الفائزين فى المسابقة، ومعلميهم وإدارات معاهدهم، متمنينَ لهم دوام النجاح والتفوق، داعين الطلاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم؛ حيث أنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية.