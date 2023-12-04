اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى بمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:55 ص
طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى بمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصد طلاب المعاهد الأزهرية عددًا من المراكز الأولى على مستوى الوطن العربى فى مسابقة «الأسبوع العربى للبرمجة»، فى نسختها الثالثة لعام 2023/ 2024، التى تنظِّمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث تمَّ اختيار موضوع "اللغة العربية والإبداع الرقمي" بوصفه محورًا رئيسًا للمنافسات فى هذه الدورة.

 

وفاز طلاب «معهد بلقاس الابتدائى الأزهري» بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربى فى مسابقة المدرسة الذهبية، كما فاز طلاب معهد «فتيات بور فؤاد النموذجى الأزهري»، والمشرفة آية عبدالرحمن السيد عبد النعيم، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة الفريق الذهبى، عن فئة الموصول بالحاسوب، أقل من 15 عاما.

 

وفاز طلاب معهد «اعتدال مبروك الابتدائى فتيات النموذجى الأزهري»، والمشرفة سعيدة محمد عبدالعاطى السيد، بالمركز الثانى على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة «الفريق الذهبي»، صنف غير موصول بالحاسوب أقل من 12 سنة.

 

وفاز طلَّاب «معهد الشهيد محمد رمضان الأزهري»، والمشرفة هبة محمد الحداد، بالمركز الثانى على مستوى الوطن العربى، فى مسابقة الفريق الذهبى، فئة متحدى الإعاقة.

 

وتقدم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التَّهانى وأصدق التمنيات للطلاب والمشرفين الفائزين فى المسابقة، ومعلميهم وإدارات معاهدهم، متمنينَ لهم دوام النجاح والتفوق، داعين الطلاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم؛ حيث أنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية.







قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اخبار الازهر

الالكسو



الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر مواعيد بدء امتحانات الفصلين الدراسيين "الأول والثانى"

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:00 ص

مشروعات الدولة على أرض شمال سيناء توفر جميع الخدمات بكل مدينة وقرية.. ملاعب رياضية ومدارس ومعاهد أزهرية وتطوير مساكن قائمة وإنشاء جديدة.. وافتتاح مساجد وأسواق ومقرات خدمية تسهيلا على أهالى المحافظة.. صور

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:00 ص

الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لافتتاح معاهد أزهرية في اليمن

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:02 م

محافظ مطروح يقرر استئناف الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة