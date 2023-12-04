اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 24 درجة "صور"

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:00 م
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 24 درجة "صور" طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين ، حالة من الطقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا،وتسجل درجات الحرارة العظمي 24 والصغري 14 درجة.
 
تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.
 
الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية
الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية ودرجات الحرارة
حالة الطقس في الإسكندرية ودرجات الحرارة

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