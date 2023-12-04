ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر بحملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 8 أطنان دقيق مجهول المصدر محمل على سيارة بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بمركز أبو كبير، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأفاد بيان: أنه تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة جامبو محمله بكمية من الدقيق الحر بدون فواتير مقدارها 160 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم أى بإجمالي كمية 8 طن وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 22146 جنح أبوكبير وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.