صحة الإسكندرية: إنشاء 15 مقرا لذوى الهمم بالمستشفيات

الإسكندرية جاكلين منير

أقامت ادارة دعم ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، دورة تدريبية لأطباء الأطفال بالقطاعين الوقائى والعلاجى تحت عنوان "حملة التوعية والاكتشاف المبكر للإعاقة".وذلك تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب مدير الإدارة بالتعاون مع قسم الإعاقات العصبية بمستشفى سموحة الجامعى، وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية واحتفالا باليوم العالمى للتوعية بالإعاقة والمقرر له الثالث من ديسمبر من كل عام طبقاً لمنظمة الصحه العالمية.

وافتتح الدورة التدريبية، الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجى نيابة عن الدكتورة غادة ندا، وذلك بحضور الدكتور طارق عمر رئيس وحدة الإعاقات العصبيه للأطفال بمستشفى سموحة الجامعى.

وقالت الدكتورة فاطمة رجب، إن إقامة تلك الدورة التدريبية يأتى للمرة الثالثة خلال العام ويهدف إلى رفع الوعى لدى أطباء الأطفال بالمستشفيات والوحدات الصحية عن الطرق الحديثة للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة وأهمية التدخل المبكر فى تلك الحالات، كما عرضت خلال الافتتاح أهم إنجازات الإدارة خلال العام الحالى والذى يشمل التوسع فى تيسير تقديم الخدمات الصحية لذوى الهمم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر للأطباء لرفع درجه الوعى للاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأكدت على، أنه قد تم إنشاء 15 مقرا لدعم ذوى الهمم داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتيسير تقديم الخدمات الصحية لهم، كما تم إنشاء عيادات متخصصة لعلاج الإعاقات المختلفة مثل عيادة علاج الصرع وعيادة أمراض التخاطب والنطق بمستشفى الأنفوشى وعيادة التغذية العلاجية للشلل الدماغى بمستشفى أطفال الرمل وعيادات الاكتشاف المبكر للإعاقات بمستشفيات الأطفال.

كما أنه جارٍ العمل على الانتهاء من انشاء مركز التدخل المبكر والذى يشتمل على عدة عيادات تخصصية للإعاقات وكذلك عيادات الإرشاد الأسرى والدعم النفسى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة الإسكندرية.