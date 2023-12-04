وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، إن الشابين أنس إسماعيل الفروخ (23 عامًا) ومحمد سعدي الفروخ (22 عامًا) استشهدا بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما أثناء تواجدهما في منطقة رأس العاروض جنوب "سعير"، ما أدى لإصابة أحدهما في ظهره والآخر في الصدر، نقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة، ليعلن عن استشهادهما لاحقًا.



وباستشهاد الشابين الفروخ، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 467، بينهم 259 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.