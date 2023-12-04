اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شروط الترشح للعمل كمدربين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 01:51 م
شروط الترشح للعمل كمدربين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم  لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، مضيفة أن الشروط كالتالى: -
 
- ألا يزيد السن عن 45 عاما في 1 يناير 2024.
 
- التفرغ لمدة يوم أو يومين أسبوعيا، حسب نوعية المدارس المرشح للعمل بها ( مصرية يابانية أو قائمة).
 
- محل الإقامة - العمل يكون بالقرب من نطاق الإدارة التعليمية التي بها مدارس مصرية يابانية أو مدارس قائمة.
 
- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية أو قائمة على مستوى المحافظة.
 
- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل تربوي.
 
- يجب أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة، وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.
 
- ألا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز ( كفء) للسنوات الثلاث الأخيرة.
 
- أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.
 
- أن يتمتع المرشح بحسن السيرة وحسن المظهر.
 
- ألا يخل المرشحون بأداء مهام عملهم الأساسي سواء بالمدارس أو بالإدارات والمديريات التعليمية، وفي حالة الإخلال بأي مما سبق تقوم الوحدة بمخاطبة المديرية بإلغاء التكليف.
 
- تقوم المديرية بالاستعلام الأمني عن المرشحين قبل دعوتهم لإجراء المقابلات.
 
- يرجى الإعلان بكل الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم الموقرة، وفتح الباب لأكبر عدد من المرشحين، وخاصة بالإدارة التي يتواجد بها مدارس مصرية يابانية أو قائمة، حتى الخميس 21 ديسمبر.
 
- يتم عقد المقابلات بالمديريات خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 28 ديسمبر وإبلاغ الوحدة بميعاد ومكان المقابلات.
 
- إرسال قائمة بالمرشحين إلى وحدة المدارس المصرية اليابانية بعد انتهاء المقابلات بالإضافة إلى كشف المرشحين بالكامل مستوفى البيانات لهم، في موعد غايته 28 ديسمبر، على أن تعقد المقابلات بوحدة المدارس المصرية اليابانية بموعد سيتم تحديده ومخاطبة  بتفاصيل المقابلات وقد ترغب الوحدة في استدعاء أى من المرشحين ممن لم يجتازوا المقابلة حال الاحتياج لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات.






وزارة التربية والتعليم

أنشطة التوكاتسو

ترشيح معلمين لأنشطة التوكاتسو

اخبار مصر

شروط الترشح للعمل بالمدارس المصرية اليابانية



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم: المدارس المصرية اليابانية أحدثت طفرة ونقلة فى تطوير المنظومة التعليمية.. ولدينا 51 منشآة وستصل لـ100 مدرسة جديدة.. وتؤكد: ضم 100 مدرسة حكومية قائمة للمشروع تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:00 ص

المدارس المصرية اليابانية.. نقلة نوعية فى استراتيجية تطوير التعليم (فيديو)

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:00 ص

وزارة التعليم: لدينا 51 مدرسة مصرية يابانية فيها 13600 طالب

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:52 م

المدارس المصرية اليابانية.. نقلة نوعية فى استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة