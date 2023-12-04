اليوم السابع
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شروط التحويل للإعلان السابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى "سكن كل المصريين 3"

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 09:00 ص
شروط التحويل للإعلان السابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى "سكن كل المصريين 3" الإسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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ننشر شروط التحويل للإعلان السابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مبادرة سكن كل المصريين 3 وكيفية التحويل وذلك من خلال خطوات محدده وهي كالتالي ..
 
١- ضرورة عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.
٢- انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.
 
٣- فى  حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
 
٤- ستكون أيضا الأولوية  للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.
 
٥- في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي.






وزاره الاسكان

المدن الجديده

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