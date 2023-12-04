شاهد كوبرى العاشر الجديد.. يربط كورنيش القاهرة بمحور الحضارات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة القاهرة كوبرى العميد ابراهيم الرفاعي - كوبرى العاشر سابقا، حيث يربط الكوبرى بين محور الحضارات وكورنيش النيل بدون تقاطعات، وتم تنفيذ نزلة مباشرة لاتجاهى الكورنيش، وعمل كوبرى بديل لتقاطع طريق الكورنيش وشارع مصر حلوان.

وتنفذ محافظة القاهرة أعمال إزالة تعارضات امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل وازالة عدد من الشون بسوق الساحل، بمنطقة اثر النبي لتدخل الاعمال حيز التنفيذ الفعلي على ارض الواقع على مدار الاسبوع الماضي بعد عقد عدة لقاءات مع التجار و المنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة للتباحث في شؤون أعمال التطوير والحصر، والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها التطوير وتنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة .

و تم تعويضهم بأماكن بديلة تمثلت في مبنى متميز كامل التشطيب والمرافق والخدمات بمنطقة سوق العبور على مساحة كبيرة حرصا من الدولة المصرية على حماية ارزاق التجار واستمرار اعمالهم بالصورة الطبيعية دون تأثر .

الجدير بالذكر نجاح فرق العمل بالمنطقة الجنوبية من بذل الجهود لازالة تعارضات امتداد المحور الجديد و التي شملت ازالة بنزينة و مبنى البريد و المرافق و مبنى رئاسة حي دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط و ازالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين و ازالة التعارضات بسوق الساحل وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع التجار بمنطقة أثر النبي بنطاق الحي، في لقاء مفتوح للتباحث في أمور اعمال التطوير والاستعداد للمرحله القادمه بعد التطوير .