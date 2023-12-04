ريجيم البيض المسلوق يساعد على إنقاص الوزن السريع.. هل هو صحي؟

كتبت فاطمة خليل

ريجيم البيض المسلوق.. من أغرب أنواع الريجيم أو الحميات الغذائية الشائعة ويساعد على إنقاص الوزن السريع، لكن هل ريجيم البيض صحى أم لا وهل يقتصر على تناول البيض المسلوق فقط أم هناك أطعمة أخرى، هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير.

ما هو رجيم البيض المسلوق؟ يتضمن ريجيم البيض عادة تناول بيضتين مع الفاكهة في وجبة الإفطار والبيض أو أي بروتين آخر خالي من الدهون في الغداء والعشاء، إلى جانب الخضروات غير النشوية فقط. ريجيم البيض المسلوق، بحسب ما ذكر موقع "women's health يستند إلى كتاب من تأليف أخصائية التغذية أرييل تشاندلر، وقالت الكاتبة إن تناول بيضتين أو ثلاث بيضات مسلوقة على الأقل يوميًا يمكن أن يساعدك على خسارة ما يصل إلى 11كيلو في أسبوعين فقط.يتضمن ريجيم البيض عادة تناول بيضتين مع الفاكهة في وجبة الإفطار والبيض أو أي بروتين آخر خالي من الدهون في الغداء والعشاء، إلى جانب الخضروات غير النشوية فقط.

وهو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يعزز فقدان الوزن ولكنه لن يكون مستدامًا على المدى الطويل ولا يوفر لجسمك تغذية متوازنة. كيف تتبع ريجيم البيض المسلوق؟ هناك إصدارات مختلفة من ريجيم البيض، ولكن الأكثر شيوعا يتكون من ثلاث وجبات يوميا.

عليك أن تتأكد طوال اليوم من تناول ثلاث بيضات، أو بيضتين كحد أدنى يمكنك أيضًا تناول البروتينات الخالية من الدهون، والخضروات غير النشوية، والفواكه المحددة، والقليل من الدهون. وفيما يلي بعض عينات الأطعمة "المسموح بها فى ريجيم البيض البروتينات الخالية من الدهون

دجاج بدون جلد

ديك رومي بدون جلد

سمكة

الخضار غير النشوية

كرنب

كوسة

سبانخ

الفلفل

كرفس

جزر

بروكلي

بصل

فواكه محدودة

بطيخ

التوت

جريب فروت

ليمون

كميات صغيرة من الدهون

زيت جوز الهند

زبدة بلدي

مايونيز ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها في رجيم البيض المسلوق؟ هناك أيضًا قائمة بالأطعمة التي ليس من المفترض أن تتناولها أثناء اتباع هذه الخطة.

الحبوب مثل الخبز، والمكرونة، والكينوا، والشعير

منتجات الألبان مثل الحليب، والجبن، والزبادي، والقشدة

الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والمعجنات والبسكويت

بطاطا

حبوب ذرة

بازلاء

البقوليات مثل العدس، والحمص، وفول الصويا، والفاصوليا

موز

أناناس

مانجو

فاكهة مجففة

المشروبات المحلاة مثل الصودا، والعصائر، والمشروبات الرياضية

هل رجيم البيض المسلوق صحي؟ إن الأطعمة الموصى بها في النظام الغذائي لها فوائد صحية، ولكن نظرًا لوجود العديد من الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها، فإن النظام الغذائي يعتبر مقيدًا للغاية. إن الأطعمة الموصى بها في النظام الغذائي لها فوائد صحية، ولكن نظرًا لوجود العديد من الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها، فإن النظام الغذائي يعتبر مقيدًا للغاية.

وقال الخبراء أن ريجيم البيض طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، ويمكن أن تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل.

بدلاً من ذلك، يجب اختيار نظام غذائي متوازن وتناول البروتين والألياف والدهون في كل وجبة حتى تشعر بالشبع.