رمضان عبد المعز للأزواج: لو دخلت البيت لقيت مراتك غاضبة وثائرة انسحب فورًا

أوصى الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، الزوج أن يبتعد عن زوجته حال حدوث مشكلة بينهما، مردفا: "نوصي الرجل أن ينسحب فورا، لأن الشرع الشريف حباه بميزة القوامة، اطلع انت برة بس دلوقتي لغاية ما الدنيا تهدأ، وكتير من الستات العاقلة تقول يومين تلاتة وتروق، وتفضل تفكر مع نفسها وتجيب مميزات جوزها".
وقال الشيخ رمضان عبد المعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC": "الست طيبة خالص ولما بتهدأ ويذهب عنها الانفعال تلاقي الدنيا زي الفل"، فلا يجب أن تتحدث وقت الغضب، مضيفا: "كثير في مشاكل البيوت، واحد دخل لقى زوجته ثائرة وأحيانا قعادهم مع بعض يزيد المشكلة".
وذكر أن كثير من الزوجات تكون صاحبة حق، حينما تقيم تحكيما بينها وبين زوجها في مشكلة زوجية، ولكنها في لحظة غضب رفعت صوتها على زوجها، مردفا: "رغم إن أساس المشكلة كان هو، ولكنها معرفتش تمسك نفسها وقت الغضب فضيعت حقها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة