رمضان عبد المعز للأزواج: لو دخلت البيت لقيت مراتك غاضبة وثائرة انسحب فورًا

كتب أحمد عبد الرحمن

أوصى الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، الزوج أن يبتعد عن زوجته حال حدوث مشكلة بينهما، مردفا: "نوصي الرجل أن ينسحب فورا، لأن الشرع الشريف حباه بميزة القوامة، اطلع انت برة بس دلوقتي لغاية ما الدنيا تهدأ، وكتير من الستات العاقلة تقول يومين تلاتة وتروق، وتفضل تفكر مع نفسها وتجيب مميزات جوزها".

وقال الشيخ رمضان عبد المعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC": "الست طيبة خالص ولما بتهدأ ويذهب عنها الانفعال تلاقي الدنيا زي الفل"، فلا يجب أن تتحدث وقت الغضب، مضيفا: "كثير في مشاكل البيوت، واحد دخل لقى زوجته ثائرة وأحيانا قعادهم مع بعض يزيد المشكلة".

وذكر أن كثير من الزوجات تكون صاحبة حق، حينما تقيم تحكيما بينها وبين زوجها في مشكلة زوجية، ولكنها في لحظة غضب رفعت صوتها على زوجها، مردفا: "رغم إن أساس المشكلة كان هو، ولكنها معرفتش تمسك نفسها وقت الغضب فضيعت حقها".

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الغضب مرض يتسبب في قطع العلاقات، يجب التخلص منه بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، موضحا أن الغضب من الشيطان، حيث يقوم بإقاء جمرة منه فى نفس الإنسان فيوقد بها الغضب.

وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يجب الاستعاذة بالله من الشيطان الذي يتسبب لنا في العديد من المشاكل، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ"، مشدد على ضرورة أن نلجأ لله للتخلص من الغضب، مضيفا: "عشان تذهب هذا الداء والمرض اللي اسمه الغضب اللي بيخرب البيوت ويقطع العلاقات".