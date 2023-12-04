اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط 120475 طنًا من القمح

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 11:14 ص
رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط 120475 طنًا من القمح ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33022 طن تشمل : 6957 طن رمل و 1000 طن فلوسبار و 13069 طن يوريا و 1530 طن ملح معبأ و 10466 طن بضائع متنوعة.
 
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30595 طن تشمل : 4800 طن خردة و 1500طن حمص و 6067 طن زيت طعام و 14255 طن قمح و 2546 طن ذرة و 4808 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1427 طن  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 385 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2844 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120475 طنًا،  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353943 طنًا .
 
وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3713 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 806 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 854 طن ) من القمح متجهه إلى امبابة ،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4664 شاحنة .
 
 

 







دمياط

اخبار دمياط

ميناء دمياط

اخبار المواني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة