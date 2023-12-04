رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط 120475 طنًا من القمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33022 طن تشمل : 6957 طن رمل و 1000 طن فلوسبار و 13069 طن يوريا و 1530 طن ملح معبأ و 10466 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30595 طن تشمل : 4800 طن خردة و 1500طن حمص و 6067 طن زيت طعام و 14255 طن قمح و 2546 طن ذرة و 4808 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1427 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 385 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2844 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120475 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353943 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3713 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 806 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 854 طن ) من القمح متجهه إلى امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4664 شاحنة .