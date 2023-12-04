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رئيس العربية للتصنيع بـ"إيديكس 2023": نستهدف التوسع فى التعاقدات الخارجية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 06:46 م
رئيس العربية للتصنيع بـ"إيديكس 2023": نستهدف التوسع فى التعاقدات الخارجية اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف خلال فعاليات المعرض
كتب زكى القاضى

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أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض إيدكس 2023، أن الهيئة تستهدف التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا: حيث حرصت العديد من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنها زيارات كل من وزير دفاع جمهورية الكونغو، ووزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو ورئيس أركان الجيش الزيمبابوي، ورئيس أركان الجيش بدولة قطر، ورئيس أركان  الجيش بجمهورية اليمن، ووفد عسكري باكستاني رفيع المستوي، الذين أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها  الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات  بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية 
 
كما تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة زيد العالمية العمانية، مؤكدا اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركة زيد العالمية في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما تم إجراء مباحثات وتوقيع اتفاق مع شركة Square Tech لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي، وفي إطار تعزيز فرص الإستثمار تم بحث التعاون مع شركة إيدج الإماراتية التابعة لمجلس توازن الإماراتية.






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