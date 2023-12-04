وقال رشيد وفقا لقناة "السومرية نيوز"، "إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان، مشددا على أهمية إبقاء الأمن فى العراق وتحسين بنيته التحتية.

وأضاف أن التحدى المائى فى العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه، مشيرا إلى أن عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ، ولكنها تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق.

وتابع أن جفاف الأهوار لم يكن بفعل تغيرات المناخ ولكن بسبب العمليات العسكرية، منوها أن "العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى".

وطالب الرئيس العراقي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حقوق كاملة، مستنكرا العدوان الإسرائيلى وضرورة وقف الحرب على غزة خلال أسبوع.