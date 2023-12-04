رئيس اتحاد العمال: عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ، استمرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أن العمال خلف القيادة السياسية دعما للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة.

وأشار جبران، إلى أن مشروعى التأمين الصحى وقانون العمل سيحققا أعلى معدلات الأمان الوظيفى تساهم فى إحداث طفرة اجتماعية.

وقال جبران، إن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى استكمالا لمواصلة وإقامة المشروعات القومية العملاقة، حيث يعد مشروع قناة السويس الذى ساهم فى دعم الاقتصاد القومى وإنشاء 28 محطة كهرباء انتجت 25 ألف ميجا وات بخلاف المشروعات الأخرى قد غيرت من ملامح مصر ووضعتها فى مصاف الدول التى تنطق اقتصادا يتوافق وأدوات العالم الحديث.

ودعا جبران، كافة عمال مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بالداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجارى، للاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة، مجددا العهد بدوران الانتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.