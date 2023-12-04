وقالت سبولياريتش - عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعى حسبما أفادت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الاثنين، "لقد وصلت إلى غزة حيث معاناة الشعب لا تطاق"، مضيفة "أجدد دعوتي العاجلة إلى أن يتم حماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب والسماح بدخول المساعدات بدون أي معوقات."

كما دعت رئيسة اللجنة إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة بزيارتهم بأمان.

جدير بالذكر أن زيارة سبولياريتش إلى المنطقة ستتم على مراحل، ومن المتوقع أن تزور إسرائيل عند الانتهاء من زيارتها إلى غزة، وذلك حسبما أعلن الصليب الأحمر.