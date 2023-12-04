خدمات تهمك.. طلب إفادة الحصول على ترخيص لمحل بسوهاج

بوابة الخدمات الحكومية الخاصة بالإحياء والمدن والدوواوين بالمحافظات تقدم عديد من الخدمات للمواطنين، واستخدام البوابة يوفر الجهد والوقت لتقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى المدينة أو الحي أو الديوان وكذلك يمكنك دفع الرسوم من خلال البوابة وأيضا يمكنك تتبع الطلبات من خلال البوابة خطوة بخطوة

اليوم السابع يقدم لقراء محافظة سوهاج كيفية الحصول على طلب إفادة الحصول على ترخيص لمحل عن طريق البوابة دون الذهاب للوحدة المحلية أو الحى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

المستندات المطلوبة:

1 – صورة التوكيل الرسمي في الوكالة مع الإطلاع على الأصل.

2 – صورة بطاقة الرقم القومى للإطلاع.

3 – خطاب من الجهة طالبة الإفادة.

رسوم الخدمة

- أداء الخدمة (0.00)

- دمغات هندسية ( 0.00)

- دمغات ( صفر)

- رسوم بحث ( 0.50 )

- رسوم بيان ( 1.00)

- رسوم معاينة ( 0.00)

- رسم نسخ (1.00)

- مقابل خدمة رسائل نصية sms ( 10.00)

الإدارة القائمة بالمعاينة:

- إدارة رخص المحلات

الإجراءات

1 – ملئ النموذج وتقديم الطلب.

2 – إستلام الطلب.

3 – فحص أولى للطلب.

4 – تحديد رسوم أولية.

5 – فحص الملف.

6 – تحصيل رسوم أولية.

7 – تحديد ميعاد للمعاينة.

8 – إخطار العميل بميعاد المعاينة.

9 – تسجيل نتيجة المعاينة.

10 – موافقة مجلس المدينة.

11 – تحديد الرسوم.

12 – تحصيل الرسوم.

13- إصدار بيان صلاحية الموقع.

14 – إخطارالعميل بإنتهاء الخدمة.

15 – تسليم المستند للعميل.