حملة مواطن توجه الشكر للمصريين بالخارج: سطروا ملحمة وطنية يفخر بها كل مصرى

كتب محمود راغب

قال نصر مطر، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج إن المشهد الذي سطره مصريو الخارج في العملية الانتخابية والخروج للتصويت بكثافة عكس الانتماء اللامحدود للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.

وأضاف مطر أن المصريين بالخارج كانوا على قلب رجل واحد في هذه المناسبة الهامة والتي من خلالها أرادوا أن يبعثوا برسالة إلى كل دول العالم بالتفافهم حول وطنهم وأنهم سيظلون كما العهد بهم أبدا حائط الصد الأول عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وتابع نصر مطر إننا نفخر بأن حملة مواطن قد ساهمت في رسم تلك اللوحة الفنية المذهلة التي رسمها أبناء مصر في الخارج حينما خرجوا زمرا وفرادى لاختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام والتي انتهت في الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد حسب التوقيت المحلي لكل الدول التي يتواجد جالية من أبناء مصر.

من ناحيته توجه بهجت العبيدى المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج بالشكر لكل أبناء مصر في الخارج لحرصهم على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية كما توجه بالتحية لكل منسقي الحملة وكل العاملين فيها مؤكدا أنهم كانوا عند حسن الظن بهم وأن الاختيار الذي وقع عليهم ليقوموا بتنفيذ هذه المهمة كان نتيجة دراسة رصينة وبحث واع قام عليه المنسق العام نصر مطر وفريق العمل الذي بدأ منذ ما يقرب من شهرين بالتواصل مع الزملاء المتميزين في العمل المصري العام في الخارج.

وأضاف بهجت العبيدي أن الحملة تتوجه بخالص الشكر لكل منسقي الحملة في كل دول العالم وكل المنتسبين لها في كل المدن في بقاع العالم المختلفة، مؤكدا أن دورهم في حشد الجماهير المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية قد أثمر أنيع الثمار وأطيبها من خلال هذه المشاهد الرائعة التي رصدتها كاميرات الوسائل الإعلامية المصرية والعربية والعالمية والتي هي مثار فخر من جميع المصريين.

ومن ناحيته قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام للحملة إننا نثمن كثيرا الدور الذي لعبه الزملاء في كل الدول والذين بذلوا من خلاله جهدا كبيرا انعكس أيام الانتخابات الثلاثة في هذه الصور التي شاهدها العالم كله عبر وسائل الإعلام والتي التحف فيها أبناء الجالية المصرية في الخارج بعلم مصر وهتفت حناجرهم بإحساس من أعماق قلوبهم تحيا مصر معبرين عن عشقهم الخالد لأعظم وطن في العالم ولقائد مسيرته الرائعة.

وطالب أبو يوسف أبناء الشعب المصري في الداخل باستلهام ما قام به أشقاؤهم في الخارج للمشاركة في العملية الانتخابية واستخدام حقهم الدستوري لإرساء الحياة الديمقراطية فى مصر.

وأخيرا توجه محمود عشيش منسق عام حملة مواطن لكافة الدول العربية بالشكر لأبناء الجالية المصرية بالمنطقه العربية الذين أبهروا العالم كله بالطوابير التي امتدد بعضها لأكثر من كيلو متر في أمام السفارات في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية.

وأضاف عشيش أن هذه الصورة المبهرة لم تكن لتتحقق إلا من خلال عمل دؤوب للتنسيق والحشد ساهم فيه منسقو حملة مواطن بسهم واضح هذا الذي يدفعنا لتوجيه الشكر العميق لهم.