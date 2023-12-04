حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستقبل ممثلى النقابات بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية، ممثلي عدد من النقابات والكيانات الداعمة للمرشح، وذلك بمقر الحملة الرئيسي بالمحافظة.

وكان في استقبال الحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة بالمحافظة الممثلين في كل من حماد موسي، ومجدي زايد وأحمد نصرالله ومحمود الشحات موندين وأكرم الشافعي ومحمد جمال شلبي وطارق رمزي عرفه وصقر محمد صقر، وفي إطار اللقاء رحبت هيئة مكتب الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدين أن الحركة النقابية هي حركة مهمة واستقبال الحملة للنقابات والكيانات هو خير دليل على تواصل الحملة الدائم مع كل الفئات، مثمنين نشاط هذه الكيانات في توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لأعضائها، مشيرين إلى إنجازات القيادة السياسية على كافة المستويات التي تهدف لتحسين معيشة المواطن وخصوصاً في تطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار، كما أكدوا أن المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات التي انعكست بشكل إيجابي على كل المستويات التنموية واهمها رفع كفاءة البنية التحتية في المدن والريف المصري من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات أهمها المشروع القومي حياة كريمة.

كذلك أكدت هيئة مكتب الحملة بالمحافظة، دور الكيانات والنقابات في دعم مؤسسات الدولة، ودعم جهود السيد المرشح علي مدار السنوات الأخيرة في حماية مقدرات الوطن وكذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة والتحرك علي كافة الاتجاهات نحو بناء الجمهورية الجديدة، كما حثوا خلال اللقاء كافة فئات المجتمع علي المشاركة بنسبة كبيرة خلال أيام الانتخابات الثلاثة.

في السياق، قال وفد النقابات والكيانات المشاركة في اللقاء إنهم حريصون على التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري عن طريق تنظيم الفعاليات والندوات في القطاعات المختلفة وذلك ضمن نشاط النقابة، مثمنين دور القيادة السياسية في تحقيق العديد من الإنجازات وخصوصا للعاملين، مضيفين أنهم حريصون على توعية الشباب للنزول للإدلاء بصوتهم، انطلاقا من دورهم الوطني ولاستكمال مسيرة التنمية.