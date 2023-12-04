حكاية وطن.. 397 مليار جنيه نفقات وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية فى عام

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحرص فى رؤيته للتنمية المستدامة على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ووفقا لتقارير كتاب حكاية وطن سعت الحكومة المصرية إلي تنفيذ الاستحقاق الدستورى بشأن زيادة الانفاق على الصحة بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى، وهو ما تحقق فعلا فى الموازنة العامة للدولة مؤخرا حتى زادت مخصصاتها إلي 397 مليار جنيه، حيث عملت الدولة على تحسين القطاع الصحى بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التى تم تنفيذها وجار العمل للانتهاء منها نحو 246 مليار جنيه تتضمن 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بالجمهورية، وكذلك وحدات طب الأسرة والإسعاف.

كما تكلفت المبادرات 131 مليار جنيه بإجمالى 25 مبادرة صحية و23.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات والمستلزمات الطبية، وانعكس ذلك على زيادة وحدات طب الأسرة بنسبة 17% وزيادة مراكز وحدات الغسيل الكلوى بنسبة 120 % وكذلك زيادة وحدات تنظيم الأسرة.