"حكاية وطن" مصر تتنفس هواء نقى وتشرب مياه نظيفة.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوي

لكل وطن حكاية، وحكاية الوطن مصر، نسجتها القيادة السياسية على مدار 10 سنين مضت ، وكان المواطن على اولوياتها، وخططها، ليتنفس هواء نقى ويشرب ماء صحى، فالمياه والهواء النظيف اساسيات لحياة صحية ، حيث اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات والتدابير الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء، ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية قش الأرز وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية مثل قش الأرز، خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة.

وتم إنشاء حوالى 121 محطة رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، و94 منشآة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، و469 نقطة رصد لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، و40 محطة رصد للضوضاء، 254 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي، و14 مصنع تم انشاؤها لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، وزراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية.

لم تقل نوعية المياه عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين نوعية وجودة الهواء، فوضعت الخطط ونفذتها بحسم ودأب من أجل تحسين نوعية المياه، حيث شهد مجال تحسين نوعية المياه تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها' 25 مليون دولار تكلفة مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن لكل عام، و91 مليون جنيه تكلفة مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص، للحد من الصرف الصناعي غير المباشر علي نهر النيل، و1.9مليون يورو تكلفة تركيب برج تبريد بشركة سكرارمنت للحد من الصرف مباشر علي نهر النيل، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل، و متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 12 موقع تابعة لـتسع شركات، حيث الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 5 محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.