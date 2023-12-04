حكاية وطن.. إنشاء 28 مركزا لخدمات علاج مرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية

كتب مدحت وهبة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بملف مشكلة تعاطي المخدرات حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق على إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ،وتقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفى سرية تامة ،ووفقا للمعايير الدولية ،حيث تم إنشاء 28 مركز علاجي تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023"،بجانب الاستعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز علاجي في 7 محافظات .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد تفقدت غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير الصندوق ، واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة مراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث لدى الصندوق 28 مركزا علاجيا فى 17 محافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن "16023" بالإضافة إلى 6 عيادات بالمناطق المطورة مثل "الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير"، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "قنا والجيزة، ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان".