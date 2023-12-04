تعرف على مواعيد فصل الكهرباء عن مركزى زفتى والسنطة لمدة شهر للصيانة

الغربية – مصطفى عادل

نشر قطاع كهرباء شرق الغربية، المواعيد الخاصة بفصل الكهرباء عن قرى مركزى زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، والتي ستستمر طوال شهر ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة المبرمجة، حيث سيتم فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا، وحتى الـ12 ظهرا.

وكشفت الشركة أنه تم التنبيه على مسئولي التنفيذ لتنسيق الفصل والتنبيه على مسئولي المنخفض فى المقرات لعمل الصيانة على المحولات وشبكة المنخفض، حيث الصيانة تشمل المنخفض، والمتوسط ك2والمحولات فى نفس الشهر، وذلك لتقليل زمن الفصل وعدم تكرار فصل المحولات.

كما شددت الشركة على مسئولي الحماية المدنية بالفرع، فى حالة تركيب الطفايات، للاستفادة القصوى من زمن فصل المغذيات.

وفيما يلي بيان الجدول الزمني لفصل الكهرباء عن القرى: