تعرف على فرص الاستثمار فى الاقتصاد الحيوى للشركات الصغيرة والمتوسطة

هناك اتجاه كبير نحو الاقتصاد الحيوى عالميا وإنتاج الوقود الحيوي، خاصة فى ظل معايير الصفقة الأوروبية الجديدة التى ستساعد غلى زيادة الطلب على الوقود الحيوى وتقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، وفى مصر طرح منتدى الاستثمار البيئى والمناخى عدد من فرص الاستثمار فى مجال الاقتصاد الحيوى للشركات الصغيرة والمتوسطة،ومن بين هذخ الفرص تجربة استخلاص مادة الشيتوزان كسماد عضوى من المخلفات البحرية كقشور الجمبرى والاستاكوزا.

‏

وخلال هذا المشروع تم دعم صغار المزارعين، من خلال توفير سماد عضوى عالى الجودة، يستخدم فى تسميد المحاصيل التصديرية والصناعية، أوجدت فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال الاستثمار فى الاقتصاد الحيوي.

ومن مشروعات الاقتصاد الحيوى أيضا مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، التى تخطت إنتاج الطاقة المتجددة محليا، وتم تصديره وصناعة الوقود الحيوى، ومشروع الهيدروجين الأخضر والاستفادة منه فى إنتاج الأمونيا الخضراء، تلك التى التى تدخل فى عدة صناعات، إضافة إلى مشروع إنتاج 40 ألف طن من الايميثانول فى دمياط، وذلك باستخدام المواد الحيوية الناتجة من صناعة السكر.